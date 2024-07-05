Ребятам из Серебряных Прудов рассказали о святых Петре и Февронии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Литературно-познавательную программу «Благослови, Господь, семью» провели для детей в Серебряно-Прудской центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Священник Николай Говоров рассказал собравшимся ребятам о жившей в городе Муроме христианской семье Петра и Февронии. Он объяснил, что частью семейной жизни святых были молитва и пост, они хранили друг другу верность. Брачный союз Петра и Февронии стал символом и духовно-нравственной Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля», — говорится в сообщении.В ходе программы дети раскрасили картинки с Петром и Февронией, а также посмотрели мультфильм «Великая семья», рассказывающей о князе Дмитрии Донском и его жене Ефросинии Московской.
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