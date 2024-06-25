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В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа

25 июня 2024, 14:45
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Серебряных Прудах в этом году отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта и амбулаторию. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое для пациентов создадут условия комфортного пребывания. Медучреждение вошло в программу ремонта. Реконструкция займёт четыре месяца. ФАП будет соответствовать действующему брендбуку. В медучреждении отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку, заменят окна и двери», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и расположенных рядом деревень. Там можно пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации. В ФАП приезжали и узкие специалисты. Теперь у сельчан появится возможность пройти рядом с домом флюорографию – в этом году в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной ФАП с тяжёлым оборудованием.



Помимо этого, в 2024 году в городском округе приведут в порядок ФАП в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в посёлке Успенский.

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#здоровье
Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн более 150 тыс. медсправок
25 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 150 тысяч медицинских справок оформили через интернет жители Московской области с начала текущего года, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить девять видов медсправок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что справку в цифровом формате отправляют в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что через интернет можно получить справки о прививках, санаторно-курортную карту, справку для спортивных секций, для абитуриентов, для детского лагеря и ряд других. Справки формируются на основе информации о пройденном в течение года профилактическом медосмотре и о вакцинации.

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В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122
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Балашихинские офтальмологи без операции вернули пациенту зрение
25 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы без операции вылечили мужчину, едва не ослепшего от редкого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение филиала №2 обратился 54-летний мужчина с жалобами на снижение зрения в правом глазу. Оно упало до критических 5%. Пациенту проверили зрение и диагностировали увеит – внутриглазное воспаление сосудистой оболочки глаза.

Всё началось несколько лет назад с внезапной боли в правом глазу. Появились покраснение, рези, нагноение, стала развиваться слепота.
«Увеит – редкое заболевание и без адекватного лечения может спровоцировать слепоту. У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменены роговица и форма зрачка, а сам зрачок не реагировал на свет. В стационаре он прошёл полный курс консервативного лечения, включавшее специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», – рассказал лечащий врач-офтальмохирург Александр Серпутько.
По его словам, на момент выписки мужчины острота зрения в глазу составляла уже 90%. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан с рекомендацией регулярно наблюдаться у офтальмолога.

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#московская область
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Подмосковные врачи спасли ребёнка, проглотившего 13 магнитов
25 июня 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлетнюю девочку, проглотившую 13 магнитов, спасли врачи Королёвской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила в приёмное отделение с рвотой и болью в животе. В кишечнике ребёнка врачи обнаружили цепь из соединившихся друг с другом 13 магнитов. Выяснилось, что малышка играла с ними накануне и проглотила», — говорится в сообщении.
В отделении понаблюдали за состоянием маленькой пациентки, и так как боли не прекращались, было принято решение провести операцию по извлечению магнитов.

«Наши хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина, используя лапаротомический метод, извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, возникшие из-за соединившихся шариков», — рассказал сказал и.о. завотделением детской хирургии Королёвской больницы Евгений Щербаков.
Сейчас состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей.

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#врачи
#хирург
#минздрав мо
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#здравоохранение
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В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122
25 июня 2024, 09:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 5,5 тысяч раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Получить информацию о состоянии здоровья можно лицам, которых пациенты указали данные при госпитализации в стационар.

«Для того, чтобы узнать о состоянии своего родственника необходимо оставить заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тыс. человек», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На сегодняшний день проект работает в 49 больницах и Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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#здоровье
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В географию распространения ботулизма в России добавились три региона
«Известия»: вспышки ботулизма выявили ещё в трёх регионах России
25 июня 2024, 03:25

Фото: istock / gorodenkoff

Новые случаи заболевания ботулизмом обнаружены в Тамбовской, Ярославской и Костромской области.
По данным источника «Известий», в вышеназванных регионах госпитализировали четверых человек.

До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.

19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.

Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от спиртного
Врач Мовчан рассказал об изменениях в организме при полном отказе от алкоголя
25 июня 2024, 00:19

Фото: istock / yacobchuk

Употребление спиртного серьезно вредит здоровью, однако при полном отказе от него, восстановительные процессы запускаются почти сразу. Об этом рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.
«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал врач в беседе с «Известиями».
К концу второй недели, как утверждает врач, острые симптомы начнут утихать. Становится заметно повышение энергии, улучшение сна и уравновешенное настроение, но психологическое желание выпить может оставаться. Мовчан отметил, что необходимо запастись терпением и, возможно, обратиться к специалисту. Как утверждает нарколог, первые две недели без спиртных напитков являются большим шагом к оздоровлению.

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обращает внимание врач.
На данном этапе улучшается качество кожи, волос и ногтей и начинает уходить лишний вес. Сон становится крепким и восстановительным. В эмоциональном плане первый месяц без алкоголя может быть переменчивым, но позже настроение стабилизируется, а концентрация внимания улучшится.

В течение полугода без алкоголя появятся значительные улучшения в функционировании сердечно-сосудистой системы: давление крови придёт в норму; сердцебиение стабилизируется; снизится риск инфарктов и инсультов. На данном этапе также улучшается концентрация, память и скорость мышления улучшатся.

«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — подытожил Мовчан.
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#врач
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Партнёрские роды в Подмосковье выбирает каждая четвёртая беременная
24 июня 2024, 18:00

Фото: Istockphoto / molka

Каждая четвёртая женщина в Московской области выбирает партнёрские роды. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В перинатальных центра и родильных домах региона пациенткам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Самый популярный выбор рожениц – партнёрские роды. Они составляют около 25% от общего количества.
«В момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвёртая женщина выбирает партнерские роды. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье».

На нём размещена вся информация о системе родовспоможения в регионе.

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Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми

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В Шаховской построили два ФАПа
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#московская область
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Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми
24 июня 2024, 17:28

Фото: istockphoto / CentralITAlliance

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами по сбору аптечки для отдыха с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что перед поездкой необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы удостовериться в готовности ребенка к отдыху и согласовать состав аптечки.

«Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц.Брать с собой нужно только проверенные и надежные лекарства. Заранее проверьте срок годности всех лекарств, которые планируете взять с собой, и учитывайте условия хранения препаратов», — объясняет Нисо Одинаева.

Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов стоит отдать предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев.

Специалист назвала самые необходимые лекарства, которые должны быть в детской аптечке: антисептик, жаропоижающие, энтеросорбенты, пробиотики, спрей от ожогов, гель от раздражения кожи, таблетки от аллергии, обезболивающие, средства от укачивания, солнцезащитный крем и спрей от боли в горле.

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Россиянам назвали идеальное время для отпуска с точки зрения психологии
Психолог Колосова: не стоит ждать усталости, чтобы уйти в отпуск
24 июня 2024, 13:57

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Чтобы уйти в отпуск, не нужно ждать полной усталости, так как организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, посоветовала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
«Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском», — отметила Колосова в разговоре с NEWS.ru.

Она уточнила, что в отпуск лучше всего уходить при появлении лёгкой усталости, а не конкретного переутомления, чтобы избежать эмоционального выгорания и стресса.

По словам психолога, человеку в отпуске необходимо восстановиться и получить заряд энергии. Но если он уходит на отдых очень уставшим, то вернется к труду чуть более отдохнувшим, однако полностью восстановиться он не сможет.

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