В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Серебряных Прудах в этом году отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта и амбулаторию. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое для пациентов создадут условия комфортного пребывания. Медучреждение вошло в программу ремонта. Реконструкция займёт четыре месяца. ФАП будет соответствовать действующему брендбуку. В медучреждении отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку, заменят окна и двери», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и расположенных рядом деревень. Там можно пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации. В ФАП приезжали и узкие специалисты. Теперь у сельчан появится возможность пройти рядом с домом флюорографию – в этом году в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной ФАП с тяжёлым оборудованием.
Помимо этого, в 2024 году в городском округе приведут в порядок ФАП в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в посёлке Успенский.
Читайте также:
Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты
В Серебряных Прудах прошёл традиционный праздник «Люблю берёзу русскую»
Госавтоинспекция провела массовую проверку водителей в Серебряных Прудах
Лора Луганская