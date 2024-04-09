Реставрацию ограды Юсуповского дворца В Петербурге завершат летом

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Реставрацию ограды Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге планируют завершить уже к этому лету. Об этом сообщила заместитель генерального директора «Реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова.
При этом сама ограда демонтирована ещё в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже.
Читайте также:
В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже
В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота
Здание старинного отеля в Канаде передвинули с помощью мыла
«Сейчас в финальной стадии находятся ворота ограды. Они уже покрыты грунтом перед предстоящей окраской. Во время осмотра мы зафиксировали большой процент элементов ворот, которые были изготовлены во время предыдущей реставрации. Накладки ворот выполнены не из исторического материала, а из сплава алюминия с кремнием», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Шумилова.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже.
Читайте также:
В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже
В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота
Здание старинного отеля в Канаде передвинули с помощью мыла
Мелисса Тимофеева