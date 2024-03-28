В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота

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В Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота.
Отмечается, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.
Ранее сообщалось, что Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в подмосковном Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93%.
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«Основная сложность в работе с акротериями, состоящими из 45 и 39 элементов, – это то, что кроме реставрации их нужно между собой собрать. Для них мы изготовили новые каркасы из нержавеющего материала, которые мы должны монтировать на памятник. До начала реставрации они были сделаны из чёрного металла, находились в неудовлетворительном состоянии», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.
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Мелисса Тимофеева