Режиссер Александр Олейников скончался в 60 лет

24 января 2026, 13:46

Александр Олейников (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. О его смерти 24 января сообщила писательница Марина Юденич.





Когда и где состоятся похороны, пока не сообщается. Юденич также отметила, что во время совместной работы на НТВ Олейников запомнился ей спокойствием и безмятежностью.





«Умер Саша Олейников. <...> Последний раз виделись ровно год назад, на одном юбилее», — написала Марина в телеграм-канале.