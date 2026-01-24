Режиссер Александр Олейников скончался в 60 лет
Режиссёр и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. О его смерти 24 января сообщила писательница Марина Юденич.
Когда и где состоятся похороны, пока не сообщается. Юденич также отметила, что во время совместной работы на НТВ Олейников запомнился ей спокойствием и безмятежностью.
«Умер Саша Олейников. <...> Последний раз виделись ровно год назад, на одном юбилее», — написала Марина в телеграм-канале.
Олейников работал на телевидении с 1985 года. В 1993-м он пришёл на ТВ-6, где вёл программы «Моя звезда», «Ваша музыка» и «Моя история». В 2001 году начал сотрудничество с НТВ, а уже в 2002-м перешёл на канал «Россия», став руководителем проектов «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». С 2006 по 2012 год он занимал должность генерального продюсера ТВЦ. С 2001 года был членом Академии российского телевидения.