Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

23 января 2026, 19:31

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина

Фото: istockphoto/Zhenya

Актер Станислав Садальский сообщил о смерти актрисы Елены Торшиной, известной по эпизодической роли медсестры в сериале «Моя прекрасная няня».





По его словам, в последние годы Торшина пережила немало тяжелых событий. У нее умерли родители, а при продаже дачи она стала жертвой мошенников.





«Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых», — поделился Садальский в LiveJournal.