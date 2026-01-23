Достижения.рф

Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
Фото: istockphoto/Zhenya

Актер Станислав Садальский сообщил о смерти актрисы Елены Торшиной, известной по эпизодической роли медсестры в сериале «Моя прекрасная няня».



По его словам, в последние годы Торшина пережила немало тяжелых событий. У нее умерли родители, а при продаже дачи она стала жертвой мошенников.

«Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых», — поделился Садальский в LiveJournal.

Торшина также снималась в проектах «ЧС (Чрезвычайная ситуация)», «Управдомша» и «Тонькая грань».
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0