Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Елена Торшина
Актер Станислав Садальский сообщил о смерти актрисы Елены Торшиной, известной по эпизодической роли медсестры в сериале «Моя прекрасная няня».
По его словам, в последние годы Торшина пережила немало тяжелых событий. У нее умерли родители, а при продаже дачи она стала жертвой мошенников.
«Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых», — поделился Садальский в LiveJournal.
Торшина также снималась в проектах «ЧС (Чрезвычайная ситуация)», «Управдомша» и «Тонькая грань».