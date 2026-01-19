Умер основатель дома моды Valentino
Итальянский дизайнер, основатель дома моды Valentino Валентино Клементе Людовико Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает SkyTG24.
По данным телеканала, прощание с модельером пройдет 21 и 22 января, а похороны состоятся в пятницу в 11:00 в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели на площади Республики в Риме. Причина его смерти не называется.
Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера в области Ломбардия на севере Италии. Учился в Париже, а свой дом моды основал в Риме в 1960-м вместе с предпринимателем Джанкарло Джамметти.
Он одевал многих знаменитостей, в том числе Элизабет Тейлор, а его платья стали музейными экспонатами. В сентябре 2007 года дизайнер объявил об уходе из мира моды.
