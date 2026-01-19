Умер основатель дома моды Valentino

19 января 2026, 20:26

Скончался итальянский модельер Валентино Гаравани

Фото: iStock/NetPix

Итальянский дизайнер, основатель дома моды Valentino Валентино Клементе Людовико Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает SkyTG24.