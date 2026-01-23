The Sun: бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год

23 января 2026, 17:45

Фото: istockphoto/Dmitriy Yermishin

Бывший бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц, игравший в группе с 1973 по 1992 год, умер на 72-м году жизни. О его смерти 23 января сообщил таблоид The Sun, сославшись на супругу музыканта.