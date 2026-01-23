The Sun: бывший басист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год
Бывший бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц, игравший в группе с 1973 по 1992 год, умер на 72-м году жизни. О его смерти 23 января сообщил таблоид The Sun, сославшись на супругу музыканта.
В публикации говорится, что Буххольц скончался в четверг, 22 января, после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Семья артиста также поблагодарила поклонников по всему миру за поддержку и неизменную любовь к нему.
Фрэнсис Буххольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере и начал заниматься музыкой в 11 лет. В начале 1970-х он вошел в состав группы Dawn Road вместе с Ули Джоном Ротом, Юргеном Розенталем и Ахимом Киршнингом. Позднее все четверо присоединились к Scorpions.
В составе Scorpions Буххольц участвовал в записи десяти студийных альбомов. За эти годы коллектив превратился в один из самых успешных рок-проектов в мире, продав более 100 млн пластинок и дав свыше 5 тыс. концертов в 80 странах, включая СССР, а затем и Россию.
После ухода из Scorpions музыкант занимался различными проектами и сотрудничал с другими артистами. В частности, в 2012 году он гастролировал с экс-гитаристом группы Майклом Шенкером в составе Temple of Rock.
