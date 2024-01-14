Режиссер Вера Соколова опровергла данные о том, что Сами Насери живет в России

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«Действительно, у Сами Насери были планы снять фильм по сценарию его брата Биби. Сценарий я читала, он достаточно интересный. Однако на тот момент Сами не смог найти финансирование для своего проекта», — цитирует Соколову «Газета.Ru».По словам режиссера, на данный момент Насери работает в Европе. Также Соколова не обладает данными о том, планирует ли французский актер получать гражданство РФ.
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