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Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах

Критик Соседов заявил, что Басков может заменить Киркорова в вырезанных эфирах
10 января 2024, 17:18
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Об этом сообщает NEWS.ru.
Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач, по причине того, что данные музыкальные программы уже давно стали белым шумом и сопровождающей картинкой.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это все обезличено», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что российские артисты Филипп Киркоров и Глюкоза (Наталья Ионова) были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Также были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

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