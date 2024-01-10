Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Об этом сообщает NEWS.ru.
Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач, по причине того, что данные музыкальные программы уже давно стали белым шумом и сопровождающей картинкой.
Ранее сообщалось, что российские артисты Филипп Киркоров и Глюкоза (Наталья Ионова) были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Также были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.
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«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это все обезличено», — цитирует Соседова NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова