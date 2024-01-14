Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым

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Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Об этом певица написала на странице в своей официальной группе «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что российские артисты Глюкоза (Наталья Ионова) и Филипп Киркоров были вырезаны из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Также были удалены и выступления Киркорова с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.
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