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Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Она добавила, что после просмотра у зрителей был шок.
Она добавила, что фильм чётко и понятно показал историю противостояния в регионе.
До этого философ, общественный деятель Александр Дугин высказался о необходимости образа Победы России.
Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что учебники истории для 5-9 классов готовы.
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«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — пояснила в беседе с RT Борщ.
Она добавила, что фильм чётко и понятно показал историю противостояния в регионе.
До этого философ, общественный деятель Александр Дугин высказался о необходимости образа Победы России.
«Мы должны победить Запад духовно, прежде всего в самих себе. Русская Идея должна касаться прежде всего нас самих — но уже не как РФ в границах РФ, но как новой Империи, Государства-Цивилизации. И вместе с тем мы должны выдвинуть свое видение всего миропорядка. От нас этого будут ждать все. Поэтому нам надо стремительно меняться», — приводят argumenti.ru слова Дугина.
Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что учебники истории для 5-9 классов готовы.
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Мелисса Тимофеева