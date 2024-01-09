Радио1
Главная / Новости / Культура/ РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

09 января 2024, 21:22
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Таиланде умер главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Также сообщается, что в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда Войтенко проживал на протяжении последних 14 лет.


По профессии Войтенко был инженером-судостроителем. Именно его специальность позволила журналисту стать одним из главных российских экспертов в области морской тематики.

Помимо руководства порталом «Морской бюллетень», Войтенко также сыграл немаловажную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и освобождении сухогруза «Леман тимбер», которые были захвачены сомалийскими пиратами.

Читайте также:

Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»

В Петербурге умер автор фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь

В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей
#смерть
#журналист
#таиланд
#море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»
09 января 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кинокритик Сергей Сычев заявил, что успех фильма «Холоп-2» в прокате связан с первой частью картины, а также отличным продвижением картины со стороны прокатчика.
«Прокатчик фильма — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали всё, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые они тоже выпустили», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сычев.

Ранее российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12 ) режиссёра Клима Шипенко, высказал мнение о том, что серию фильмов надо обязательно продолжать.

Читайте также:

Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»

Названы самые громкие январские кинопремьеры

Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры
#актёр
#мнение
#новогодние кино
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ёлку Федерации бокса России в Серпухове посетили более 175 тыс человек
09 января 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минкульта МО

На новогодней ёлке «Рождественская сказка Федерации бокса России» побывали 175,3 тыс человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Федерация проводила праздник в Серпухове с 29 декабря по 8 января.
«Для гостей были организованы развлечения по мотивам русских народных сказок, квесты, катания на лошадях, хаски и оленях. Работали аттракционы. Состоялись праздничные представления и мастер-классы. Более 78 тыс детей получили сладкие подарки и побывали в домике Деда Мороза. 35,5 тыс ребят прошли рождественские квесты», – говорится в сообщении.
Все аттракционы и представления работали бесплатно. На мероприятие были приглашены дети из детдомов, интернатов и малообеспеченных семей.

Для гостей выступали Клава Кока, Кравц, Отец Фотий с хором Русский Формат, Султан Лагучев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского монастыря, группа RASA и Ольга Бузова.

Читайте также:

Рождественская сказка Федерации бокса России принимает гостей

Рождественская сказка Федерации бокса России ждёт гостей

В Серпухове продолжается Рождественская сказка Федерации бокса России
#московская область
#подмосковье
#ёлка
#новый год
#бокс
#спорт
#дети
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
09 января 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что требуемая проверка уже началась. По информации «Союзмультфильма», организация La Roubine не впервые выступает в подобного рода разбирательствах.

Примечательно, что ранее компания намеревалась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

Ранее сообщалось, что мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.

Читайте также:

Мультсериалы «Союзмультфильма» начали показывать на американских телеканалах

В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
#сша
#проверка
#права
#росстат
#онлайн
#союзмультфильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове зрители погрузились в мир песен «Короля и шута»
09 января 2024, 17:50

Фото: Мария Панина

Иммерсивное шоу в сельском ДК Серпухова погрузило зрителей в мир песен «Короля и шута». Об этом сообщила корреспондент.
Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Центре Детского творчества Большого Грызлова.

Сюжет был построен вокруг приключений героя – Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Все действия были развернуты на территории всего дома культуры.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали Король и Шут. По поводу декораций возникла сложность – когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами. Интересным элементом стали булавки, которые нашили на все костюмы, мы вложили смысл, что все, кто носит булавки несвободны», — отметила режиссер спектакля Елизавета Катроша.

Кроме этого, актеры исполнили известные песни из репертуара группы «Король и Шут», которые самостоятельно адаптировали под сюжет.

Читайте также:

В подмосковном музее пройдет лекция «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе»

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»
#спектакль
#режиссёр
#актеры
#дома
#подмосковье
#песня
#серпухов
#дом культуры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
Гендиректор «Формулы кино» Васясин назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
09 января 2024, 16:01

Фото: IStock/batuhan toker

Российские кинотеатры заработали за новогодние каникулы рекордные 5,8 млрд рублей. Такой доход на 95% обеспечили российские картины. Лидерами по сборам стали «Холоп 2» (2,6 млрд), «Бременские музыканты» (1,96 млрд) «Три богатыря и Пуп Земли» (614 млн), а также анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Сине парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в эфире «Радио 1» отметил, что сборы в этом году выросли на 29% по отношению к такому же периоду 2023-го года. Однако в пересчёте на людей, в кинотеатры пришло всего на 9% больше россиян в сравнении с прошлым годом.
«За восемь дней праздников у людей была возможность сходить ни один раз и посмотреть не только бременских музыкантов или холопа. Особенно учитывая холодную погоду, народ успевал сходить и два, и три, и четыре раза в кино. Если говорить про 2023 год, то он получился удовлетворительный. Он не такой пессимистичный, как мы рисовали его в декабре позапрошлого года. И не такой оптимистичный, как 2019 год, когда индустрия показала 55 миллиардов. В 2023 году индустрия закрыла где-то порядка 39 миллиардов, но порядка 20% – это полулегальный контент. Что будет в 2024 году – посмотрим», — сказал он.
Васясин подчеркнул, что одновременный выход фильмов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» оказался удачным, поскольку аудитории у картин разные. По мнению эксперта, россияне теперь ждут новые премьеры. Среди самых ожидаемых Васясин выделил картины «Мастер и маргарита», «Лёд 3» и «Сто лет тому вперед».

Читайте также:

Стал известен лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса»

Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»

Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры
#кино
#кинотеатры
#россияне
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном музее пройдет лекция «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе»
09 января 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник Архангельское приглашает на лекцию «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 14 января в кинолектории музея-заповедника Архангельское.

«Гостям расскажут об особенностях религиозной культуры Японии, о том, как сакральные символы проникают в мир высоких технологий, кто такие семь богов Счастья. также желающие смогут узнать о том, как проходит Новый Год в родовом храме. Отдельная часть лекции будет посвящена гейшам. Они — хранительницы традиционной культуры Японии. Их костюмы, причёски, ритуалы несут особый, сакральный смысл. Посетители узнают об их символизме и связи с Новогодними традициями», - поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что лекцию проведет мифолог, фольклорист, буддолог, писательница и переводчик, кандидат филологических наук, профессор Университета истории культур Александра Баркова.

Читайте также:

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне

В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
#новый год
#лекция
#архангельское
#мир
#подмосковье
#музей
#заповедник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких
09 января 2024, 12:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Электростале пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Встреча пройдет 11 января в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. В рамках мероприятия гости смогут пообщаться с председателем Общества памяти Императорской гвардии, прямым потомком князей Трубецких Александром Александровичем Трубецким.

«Тема встречи посвящена русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет в сопровождении музыкальных композиций. Их исполнят студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение», класса преподавателя Л. В. Китаевой музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что вход на мероприятие ​для все желающих свободный. Возрастное ограничение ​встречи 12 .

Начало в 12:00 ​в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.

Читайте также:

Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры

В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
#искусство
#ограничение
#студенты
#электросталь
#мероприятия
#встреча
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»
08 января 2024, 06:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом кинопремии в номинации «Лучшая режиссерская работа».

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

Помимо Мёрфи и Нолана, награды на нынешнем «Золотом глобусе» получили Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший, а также главный конкурент нолановского фильма в 2023 году среди зрителей и кинокритиков — картина «Барби» режиссёра Греты Гервиг.

Читайте также:

Режиссёр Зуйков назвал Нолана визионером

Кинопрокатчик Рогальский назвал показ пиратской версии «Барби» и «Оппенгеймера» несправедливым

Кинокритик Шнейдеров назвал причины воровства кинотеатров «Барби» и «Оппенгеймера»
#кино
#премия
#фильм
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
РПЦ: в храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
06 января 2024, 00:54

Фото: iStock/laimdota

Икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в храм Христа Спасителя в Москве и будет находиться там во время празднования Рождества, сообщил сайт РПЦ.
Во время торжественной службы в храме богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Изображение Святой Троицы поместили в специальный киот, установленный у правого клироса храма», - гласит сообщение.
Перед иконой был также совершен молебен.

Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.

Читайте также:

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды

Родительская суббота 7 октября 2023: как поминать, что нельзя делать

В РПЦ возмутились новой программой, в которой эскортницы живут в монастыре
#икона
#рпц
#соболезнования
#патриарх кирилл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф