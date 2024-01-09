РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В Таиланде умер главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Также сообщается, что в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда Войтенко проживал на протяжении последних 14 лет.
Помимо руководства порталом «Морской бюллетень», Войтенко также сыграл немаловажную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и освобождении сухогруза «Леман тимбер», которые были захвачены сомалийскими пиратами.
Читайте также:
Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
В Петербурге умер автор фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь
В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей
Евгения Парфентьева