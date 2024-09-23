«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Генеральный директор музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Журавлёва Анастасия в беседе с «Радио 1» сообщила, что «Мелиховская весна» — старейший фестиваль в России.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что театры обычно приезжают самые разные, и фестиваля нет иерархии, однако есть важное условие — профессионализм коллектива.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль, по ее словам, длится 10 дней, и за это время зрители могут увидеть 20 спектаклей на трех разных площадках: две из них в Мелихове, а третья в Серпуховском музыкально-драматическом театре.
Она также отметила, что с каждым годом фестиваль приятно удивляет и открывает какие-то новые талантливые коллективы.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Фестиваль проводится с 2000 года. Это ежегодный смотр лучших премьерных постановок по произведениям Чехова и не только. Театры приезжают со всей России и из-за рубежа. Этот год будет особенным, он очень урожайный на юбилейные даты: 25 лет фестивалю, 165 лет со дня рождения А.П.Чехова, 130 лет с написания легендарной пьесы «Чайка», которая была написана в Мелихове, 85 лет Мелиховскому музею. Все эти даты объединятся, и программа будет насыщенная. Она год из года становится все масштабнее, а фестиваль может принять большее количество зрителей и театров», — поделилась собеседница.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что театры обычно приезжают самые разные, и фестиваля нет иерархии, однако есть важное условие — профессионализм коллектива.
«Все театры должны быть профессиональные. Приезжают и большие драматические, национальные театры, могут быть театральные студии, но коллектив должен быть профессиональным. Жанры могут быть самим разными. География наша широка. За 24 прошедших года у нас было показано более 350 спектаклей из 25 стран и 96 городов России. Здесь широта от Сахалина до Калининграда», — рассказала директор музея.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фестиваль, по ее словам, длится 10 дней, и за это время зрители могут увидеть 20 спектаклей на трех разных площадках: две из них в Мелихове, а третья в Серпуховском музыкально-драматическом театре.
«Есть люди, которые в течение 10 дней перемещаются среди площадок и смотрят все спектакли — такой вот ритуал. В следующем году мы сделаем специальный знак для нашего самого настойчивого зрителя, потому что были случаи, когда по продажам мы видели, что один человек купил билеты на абсолютно все спектакли», — подчеркнула Анастасия Журавлева.
Она также отметила, что с каждым годом фестиваль приятно удивляет и открывает какие-то новые талантливые коллективы.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Зачастую бывает так, что ты получаешь истинное удовольствие и гурманское наслаждение от спектаклей, от которых ты этого не ожидал. Если говорить о последнем фестивале, то все были приятно удивлены спектаклем из города Заречного. Зрители долго не отпускали артистов. Здесь же не могу не порадоваться замечательной премьере «Вишневый сад» нашего Мелиховского театра. Ежегодно какая-то пьеса становится титульной. В прошлом году это была именно «Вишневый сад» — мы ставили с японским режиссером и с артистами Мелиховского театра такую версию. Это был замечательный эксперимент, спектакль остался в репертуаре театра и идет по сей день с неизменным аншлагом. И таких экспериментов много», — сказала директор музея.
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Анастасия Бондарева