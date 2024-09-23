«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты

Оргкомитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о старте приема заявок на участие в юбилейном XXV фестивале в подмосковном Мелихове, который пройдет с 23 мая по 1 июня 2025 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.