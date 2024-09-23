В Волоколамске названы победители гастрономического конкурса «Осенняя ярмарка»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В селе Теряево в четвёртый раз прошёл фестиваль-конкурс «Осенняя ярмарка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Умелицы из Детгородковской средней школы встречали гостей многочисленными угощениями. Это соленья и маринады, пироги, торты, пирожные, чак-чак и мармелад, выпечка, овощи и фрукты. Всё это можно было попробовать и купить. Мастерство участников оценивало жюри.
Участники фестиваля-конкурса получивших от организаторов грамоты и ценные подарки. А гости посмотрели концерт, организованный сотрудниками местного дома культуры.
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«В номинации «Дачные рекорды» первое место разделили младшая группа «Звёздочки» и семья Шураховых, гигантские тыквы которых прославили Волоколамский округ на всю страну. Самой креативной в номинации «Арт-стоянка» стала команда средней группы «Непоседы». А старшая подготовительная группа «Радуга» оказалась лучшей в номинациях «Мастерской природы» и «Стряпухи». Специальный приз достался команде дошкольного отделения из села Теряево «Гармония», – говорится в сообщении.
Участники фестиваля-конкурса получивших от организаторов грамоты и ценные подарки. А гости посмотрели концерт, организованный сотрудниками местного дома культуры.
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Лора Луганская