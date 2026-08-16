Рок-группа «Звери» расстроила фанатов неожиданным решением

16 августа 2026, 02:09

Лидер «Зверей» Билык заявил, что рок-группа прекращает выпуск песен

Рома Зверь (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Рок-группа «Звери» прекращает выпуск новых песен. Об этом со сцены в московских «Лужниках» заявил ее бессменный лидер Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык).





По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь дискография коллектива считается завершенной. Выступление на стадионе стало последним масштабным шоу группы на сегодняшний день.



Еще в начале прошлого месяца музыкант предупреждал поклонников, что он с другими участниками берет творческую паузу. На субботнем концерте он официально подтвердил, что альбом «Фолк», выпущенный в 2024 году, стал последним.

«Хочу сказать всем спасибо — всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» — добавил артист.