Рок-группа «Звери» расстроила фанатов неожиданным решением
Лидер «Зверей» Билык заявил, что рок-группа прекращает выпуск песен
Рок-группа «Звери» прекращает выпуск новых песен. Об этом со сцены в московских «Лужниках» заявил ее бессменный лидер Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык).
По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь дискография коллектива считается завершенной. Выступление на стадионе стало последним масштабным шоу группы на сегодняшний день.
Еще в начале прошлого месяца музыкант предупреждал поклонников, что он с другими участниками берет творческую паузу. На субботнем концерте он официально подтвердил, что альбом «Фолк», выпущенный в 2024 году, стал последним.
«Хочу сказать всем спасибо — всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» — добавил артист.Билык основал группу «Звери» в 2000 году. За четверть века музыканты выпустили девять полноформатных пластинок и шесть мини-альбомов. В 2005 году коллектив получил премию «MTV Россия», а затем стал «Лучшим российским исполнителем России» на MTV Europe Music Awards. Также «Зверей» девять раз признавали лучшей рок-группой по версии премии «Муз-ТВ».