Стала известна последняя воля актера Дмитрия Поднозова
Прах российского актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией
Прах народного артиста, основателя и худрука драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова не предадут земле. Об этом стало известно 13 августа.
Как сообщили ТАСС в окружении мастера, его последняя воля — кремация с последующим развеиванием над территорией России, в районе островов. Детали церемонии — точное время и место — пока не разглашаются.
«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах», — уточнил собеседник агентства.Дмитрий Поднозов ушёл из жизни 20 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Гражданская панихида состоялась на сцене созданного им театра «Особняк». Тело артиста кремировали.