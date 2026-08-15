Стала известна последняя воля актера Дмитрия Поднозова

15 августа 2026, 20:26

Прах российского актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией

Дмитрий Поднозов (Фото: кадр из фильма «Сумрак» (2023)

Прах народного артиста, основателя и худрука драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова не предадут земле. Об этом стало известно 13 августа.





Как сообщили ТАСС в окружении мастера, его последняя воля — кремация с последующим развеиванием над территорией России, в районе островов. Детали церемонии — точное время и место — пока не разглашаются.





«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах», — уточнил собеседник агентства.