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Стала известна последняя воля актера Дмитрия Поднозова

Прах российского актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией
Дмитрий Поднозов (Фото: кадр из фильма «Сумрак» (2023)

Прах народного артиста, основателя и худрука драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова не предадут земле. Об этом стало известно 13 августа.



Как сообщили ТАСС в окружении мастера, его последняя воля — кремация с последующим развеиванием над территорией России, в районе островов. Детали церемонии — точное время и место — пока не разглашаются.

«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах», — уточнил собеседник агентства.
Дмитрий Поднозов ушёл из жизни 20 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Гражданская панихида состоялась на сцене созданного им театра «Особняк». Тело артиста кремировали.
Никита Кротов

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