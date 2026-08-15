«Уже хочу»: Янина Студилина устроила горячую фотосессию на пляже в Турции — фото

15 августа 2026, 20:54

Актриса Янина Студилина похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Турции

Янина Студилина (Фото: Instagram*/yanina_studilina)

Российская звезда сериала «Ранетки» проводит отпуск на средиземноморском побережье Турции. Для своего отдыха Янина Студилина выбрала курорт Кемер, отдав предпочтение размеренному времяпрепровождению у моря.





В своем микроблоге артистка поделилась кадрами с пляжа. На снимках 41-летняя актриса предстала в раздельном бикини бело-розовых оттенков, распустив светлые волосы. На одном из фото ее запечатлели на фоне скалы в процессе завязывания тесемки на купальнике, на другом — она позирует вполоборота, глядя в камеру.





«Привет! Признаюсь, я очень ждала встречи с морем. Такой прозрачной и теплой воды как сейчас в Кемере еще не видела», — говорится в посте знаменитости.