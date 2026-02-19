В «Мелихове» покажут авторскую версию «Трёх сестёр»
26 февраля в Театральном дворе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» представят неклассическое прочтение пьесы «Три сестры», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановку осуществил Независимый театральный проект выпускников Театрального института им. Б. Щукина. Режиссёр Владимир Сажин и художник Анастасия Данилова-Кухно предлагают зрителям свежий взгляд на чеховские темы тоски, надежды и поиска смысла.
Премьера спектакля состоялась в мае 2025 года на XXV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».
Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 12+. Билеты доступны в кассе музея и на официальном сайте, в том числе по «Пушкинской карте».
