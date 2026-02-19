В «Мелихове» покажут авторскую версию «Трёх сестёр»

19 февраля 2026, 16:17

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

26 февраля в Театральном дворе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» представят неклассическое прочтение пьесы «Три сестры», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.