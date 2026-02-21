Сжегший российский паспорт певец Шарлот поет патриотические песни в колонии
Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исполняет патриотические песни в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Самарской области.
В исправительном учреждении Шарлот вступил в музыкальный коллектив. Он уже принял участие в концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества. В ведомстве отметили, что в рамках этой деятельности молодой человек «проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение».
Напомним, Шарлот сжег на камеру свой российский паспорт. В другом ролике он прибил к дереву фото патриарха Кирилла, свой военный билет и крест. Сначала певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения, но из-за нарушений правил поведения перевели в колонию общего режима.
Сам он этого не признал и подал ходатайство, заявив о давлении и угрозах, а также запрете работать и участвовать в культурно-массовых мероприятиях в предыдущем месте отбывания наказания.
