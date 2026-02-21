Достижения.рф

Сжегший российский паспорт певец Шарлот поет патриотические песни в колонии

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исполняет патриотические песни в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Самарской области.



В исправительном учреждении Шарлот вступил в музыкальный коллектив. Он уже принял участие в концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества. В ведомстве отметили, что в рамках этой деятельности молодой человек «проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение».

Напомним, Шарлот сжег на камеру свой российский паспорт. В другом ролике он прибил к дереву фото патриарха Кирилла, свой военный билет и крест. Сначала певца приговорили к 5,5 годам колонии-поселения, но из-за нарушений правил поведения перевели в колонию общего режима.

Сам он этого не признал и подал ходатайство, заявив о давлении и угрозах, а также запрете работать и участвовать в культурно-массовых мероприятиях в предыдущем месте отбывания наказания.

Лидия Пономарева

