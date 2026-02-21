Сжегший российский паспорт певец Шарлот поет патриотические песни в колонии

21 февраля 2026, 13:17

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исполняет патриотические песни в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Самарской области.