«Русский балет» покажет премьеру детской сказки «Карабас-Барабас»

26 февраля 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» им. В.М. Гордеева 27 февраля представит новую постановку балета «Карабас-Барабас». Премьерный показ состоится в городе Фрязино во Дворце культуры «Исток», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Одноактный балет поставил худрук Вячеслав Гордеевым в рамках творческой программы театра «Подари балет детям». Музыкальной основой постановки стало попурри из произведений таких композиторов, как Пётр Чайковский, Йозеф Байер, Лео Делиб и Иоганн Штраус.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«В кукольном театре Карабаса-Барабаса работают куклы из разных сказок. Здесь и Пьеро, и Арлекин, и прелестная Мальвина, и заводная кукла Коппелия, и красавица Коломбина, и Красная шапочка с Серым волком, и капризная Белая кошечка с усатым Котом. Они танцуют на сцене, развлекая зрителей. Но жестокий и жадный владелец кукольного театра Карабас-Барабас, вооруженный плёткой, всегда недоволен своими артистами, он груб и жесток. Актёры решают проучить хозяина театра», – рассказали в ведомстве о сюжете балета.