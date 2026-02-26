«Русский балет» покажет премьеру детской сказки «Карабас-Барабас»
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» им. В.М. Гордеева 27 февраля представит новую постановку балета «Карабас-Барабас». Премьерный показ состоится в городе Фрязино во Дворце культуры «Исток», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Одноактный балет поставил худрук Вячеслав Гордеевым в рамках творческой программы театра «Подари балет детям». Музыкальной основой постановки стало попурри из произведений таких композиторов, как Пётр Чайковский, Йозеф Байер, Лео Делиб и Иоганн Штраус.
«В кукольном театре Карабаса-Барабаса работают куклы из разных сказок. Здесь и Пьеро, и Арлекин, и прелестная Мальвина, и заводная кукла Коппелия, и красавица Коломбина, и Красная шапочка с Серым волком, и капризная Белая кошечка с усатым Котом. Они танцуют на сцене, развлекая зрителей. Но жестокий и жадный владелец кукольного театра Карабас-Барабас, вооруженный плёткой, всегда недоволен своими артистами, он груб и жесток. Актёры решают проучить хозяина театра», – рассказали в ведомстве о сюжете балета.Артисты на языке танца, понятном даже самым маленьким зрителям, расскажут, как зло бывает наказано, а справедливость восстановлена.
Следующие премьерные показы балета «Карабас-Барабас» состоятся 14 марта в 16 часов во Дворце культуры им. В.Н. Леонова в Зарайске, а также 17 марта в 18 часов в Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске.
Новый балет рекомендуется для семейного просмотра.