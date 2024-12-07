Роскомнадзор заставил удалить фильм «Руки вверх!» с онлайн-площадок

Концерт группы «Руки вверх!» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Роскомнадзор поручил онлайн-кинотеатрам ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» в связи с решением суда. Об этом сообщают «Ведомости».
«Роскомнадзор начал направлять онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». Причиной таких действий службы стали определения Могорсуда от 3–5 декабря», — пишут в издании.
Источники пояснили, что кинотеатры удалят фильм с видеосервисов согласно удовлетворению судом требования ООО «Компания Топ7». Причиной ограничения доступа является наложение предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский рассказал изданию, что создатели картины использовали все песни после заключения договоров с реальными правообладателями. Любую блокировку контента Жалинский считает неправомерной. На данный момент уже поданы ответные иски, а также заведено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки фильма.
Весь процесс об ограничении картины был запущен в ноябре этого года. МВД России по району Хамовники г. Москвы завело уголовное дело по факту составления «фиктивных документов, якобы подтверждающих, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!». После этого онлайн-кинотеатры стали получать жалобы от некой «Компании Топ7». Материальный ущерб Сергея Жукова оценивается в 13,4 миллиона рублей.
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