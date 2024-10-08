«Пригласим Жукова на свадьбу»: когда Бородина собралась замуж и почему Хайдаров пришел на красную дорожку без жены

Фото: Радио 1
В Москве 7 октября состоялась светская премьера фильма «Руки Вверх!», посвященного знаменитой российской группе 1990-х. Сергей Жуков в фильме исполнил роль композитора, продюсера и главного героя, а его сын Энджел сыграл роль артиста в молодости. О том, кто посетил красную дорожку и какими новостями из своей личной жизни поделились звезды российского шоу-биза расскажет «Радио 1».
Как прошла премьера фильма «Руки вверх!»
Премьера фильма в столичном кинотеатре стала заметным событием. В 2025 году группа отметит свой 30-летний юбилей, и в преддверии этой даты был создан фильм, рассказывающий о становлении коллектива через призму воспоминаний Сергея Жукова и экс-участника группы Алексея Потехина.
Молодые артисты, исполнившие роли музыкантов в молодости, признаются, что для них было большой честью сыграть своих кумиров. Влад Прохоров, который исполнил роль Сергея Жукова, рассказал, что всю жизнь слушал песни группы «Руки вверх» — именно от их музыки у него всегда возникали мурашки.
Звезды на красной дорожке
Среди звезд, которые приехали первыми посмотреть новый фильм, были: Ксения Бородина с Николаем Сердюковым, Светлана Бондарчук, Стас Костюшкин, Аркадий Укупник, Марк Тишман, Сердар Камбаров с сыном, Светлана Степанковская, Ольга Сухарева и многие другие.
В этот вечер знаменитые гости окунулись в атмосферу ностальгии. Так, экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вспомнила свои 15 лет. Тогда будущая телезвезда одной из первых приезжала к метро, чтобы успеть купить кассету с новыми хитами «Руки Вверх!».
«Мы заранее знали из журналов, когда выйдет новая песня. Поэтому с утра отправлялась к метро — там продавали кассеты», — вспоминает Бородина.
Бородина о свадьбе с Сердюковым
Фото: Радио 1
На премьере не обошлось без острых вопросов об отношениях Ксении Бородиной и ее нового возлюбленного Николая Сердюкова. Они признались, что в будущем планируют пригласить Жукова на свою свадьбу.
«Безусловно! Ни одна свадьба в нашей жизни не обходится без Сережи. Просто это традиция», — смеется Ксения.На провокационный вопрос, задумываются ли влюбленные о свадьбе в принципе, ответил Николай: «Конечно, задумывались, обязательно. Ну, мы вам всем сообщим, не переживайте».
Тимур Хайдаров пришел без спутницы
Фото: Радио 1
Звездный хирург Тимур Хайдаров на ковровой дорожке появился без дамы сердца.
«Супруга после операции лежит, сделали ей ринопластику. У нее не дышал нос десять лет», — рассказал Хайдаров.
Он также сообщил, что с песнями «Руки вверх» у него связаны романтические воспоминания.
«Жуков — легенда, и мы не могли пропустить такое событие. Первая любовь, первые свидания и первый поцелуй — всё было связано с творчеством группы «Руки Вверх!», — отметил звездный хирург.
Стас Костюшкин рассказал о конкуренции с популярной группой
Фото: Радио 1
Артист признался, что, будучи еще в составе группы «Чай вдвоем», они с Денисом Клявером пытались затмить «Руки вверх».
«Мы пытались их уделать! Мы как бы выбрали завышенную планку, чтобы их перепрыгнуть», — с улыбкой вспоминает артист.
Он также сообщил, что хотел создать хит, который был бы также узнаваем, как популярные песни «Руки вверх». На вопрос о том, удалось ли ему это сделать, он ответил: «Конечно! Это песня "Женщина, я не танцую"».
Светлана Бондарчук рассказала про бандитские группировки
Фото: Радио 1
Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала, что в ее жизни были истории из 1990-х годов, славящихся процветанием бандитских группировок. Однако телеведущая не стала приводить подробностей.
«Подобных историй у меня очень много. Знаете, вспомнить есть что, рассказать некому», — отшутилась Бондарчук.
Слухи о скандале между Жуковым и Потехиным
Фото: Радио 1
Многие помнят, что после выхода Алексея Потехина из группы «Руки вверх» возникли слухи о скандальном расставании и отсутствии общения между участниками. Однако, похоже, что это в прошлом: Жуков и Потехин вновь наладили отношения и воссоединились. Однако произошло это не на концерте, а на сцене кинотеатра во время премьеры фильма «Руки вверх».
«Хочу позвать на сцену человека, который является второй половинкой группы «Руки вверх». Лёша Потехин...Это все было бы невозможно без Алексея. Можно сколь угодно много рассказывать, вспоминать, сколько лет мы не вместе, но отныне мы теперь вместе на экране, в каждом телевизоре», — произнес Жуков.
Потехин ещё до начала показа заявил, что сомневается в своем выходе на сцену, отметив, что за фильмом стоит большая команда людей, трудившихся над проектом, и есть кого представить публике и без него.
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