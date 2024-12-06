Минкульт РФ одобрил демонстрацию порно в онлайн кинотеатрах

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Министерство культуры России официально разрешило демонстрацию порно в отечественных онлайн кинотеатрах. Сообщение об этом появилось в Mash Room.
«Порно будет доступно в отечественных онлайн-кинотеатрах. Это уже одобрил Минкульт РФ», — поделились в telegram-канале.
Указывается, что в течение последних двух лет Минкульт одобрил порядка 145 порнографических фильмов для показа в интернете, в том числе на стримингах. Эксперт, кинокритик и главный редактор zoom film Александр Голубчиков объяснил, между эротикой и порно есть тонкая разница. Суть в самом процессе совокупления. Если в кадре показывается момент проникновения, то тогда это порно.
Как пример в telegram-канале привели фильм «Fan Favorite: Hot MILFs», который получил прокатное разрешение. Помимо крупных кадров с проникновением, в картине есть сцены ЛГБТ*. Фильм получил одобрение для показа в онлайн кинотеатрах, а в реестре Минкульта у него есть свой номер. Всего за этот год министерство выдало 48 прокатных удостоверений на эротические фильмы.
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Иван Мусатов