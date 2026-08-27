Роскошный особняк Бориса Березовского в Англии может сменить владельца

27 августа 2026, 09:58

Baza: у особняка «Лебединое озеро» Березовского в Беркшире появился покупатель

Борис Березовский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Роскошный особняк «Лебединое озеро» в английском графстве Беркшир, где скончался олигарх Борис Березовский, может сменить владельца. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.