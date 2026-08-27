Роскошный особняк Бориса Березовского в Англии может сменить владельца
Роскошный особняк «Лебединое озеро» в английском графстве Беркшир, где скончался олигарх Борис Березовский, может сменить владельца. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
У поместья площадью 25,5 акра (10 га) и стоимостью £20 млн (2,3 млрд рублей) появился потенциальный покупатель. Последние 25 лет имение с девятью спальнями, бассейном, теннисным кортом, двумя озерами и домиком для персонала было любимым семейным местом для экс-жены предпринимателя Галины Бешаровой. Она решила продать дом, чтобы переехать в ОАЭ, чтобы быть ближе к детям, проживающим в Дубае.
Реализацией этой недвижимости занимается британское агентство Beauchamp Estates, специализирующееся на продаже премиальных объектов. Недавно объявления о продаже пропали с популярных площадок — по информации источника, покупатель, чья личность не раскрывается, рассматривает сделку, но пока не оформил ее.
Однако при продаже особняка могут возникнуть сложности: он тесно связан с компанией Avon Family Limited, принадлежащей Бешаровой, а на нее до сих пор зарегистрирован залог в пользу швейцарского EFG Private Bank, обеспечением которого указано «Лебединое озеро».
Читайте также: