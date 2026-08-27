Скончалась оперный критик и театровед Ирина Горбунова
Оперный критик, театровед и многолетний сотрудник Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Причина ее смерти в материале не уточняется. Также пока нет информации о дате и времени прощания.
Горбунова родилась в Москве в 1960 году, в дальнейшем окончила МГУ имени Ломоносова. С 2006 по 2020 год Горбунова работала в пресс-службе МАМТ. Позже она возглавила музыкальное направление и планирование международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, а также стала редактором видеоотдела и отдела музейно-выставочной работы МАМТ.
Кроме того, Горбунова преподавала историю театра в МГАХ, сотрудничала с МГУ и другими вузами. Как театральный критик она публиковалась в ряде известных изданий, включая «Балет» и «Музыкальную жизнь». Ее работы также можно найти в газетах «Культура», «Труд» и других.
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