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Скончалась оперный критик и театровед Ирина Горбунова

Оперный критик и театровед Ирина Горбунова ушла из жизни в возрасте 66 лет
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Оперный критик, театровед и многолетний сотрудник Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.



Причина ее смерти в материале не уточняется. Также пока нет информации о дате и времени прощания.

Горбунова родилась в Москве в 1960 году, в дальнейшем окончила МГУ имени Ломоносова. С 2006 по 2020 год Горбунова работала в пресс-службе МАМТ. Позже она возглавила музыкальное направление и планирование международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, а также стала редактором видеоотдела и отдела музейно-выставочной работы МАМТ.

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Кроме того, Горбунова преподавала историю театра в МГАХ, сотрудничала с МГУ и другими вузами. Как театральный критик она публиковалась в ряде известных изданий, включая «Балет» и «Музыкальную жизнь». Ее работы также можно найти в газетах «Культура», «Труд» и других.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов выйдет на сцену в новом спектакле театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. С артистом в постановке «Васса Железнова» задействуют его сына Никиту — примечательно, что до этого Ефремовы никогда не играли вместе в театре, хоть и пересекались в кино. Подробности читайте здесь.
Мария Моисеева

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