Скончалась оперный критик и театровед Ирина Горбунова

27 августа 2026, 01:38

Оперный критик и театровед Ирина Горбунова ушла из жизни в возрасте 66 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Оперный критик, театровед и многолетний сотрудник Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Ирина Горбунова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.





Причина ее смерти в материале не уточняется. Также пока нет информации о дате и времени прощания.



Горбунова родилась в Москве в 1960 году, в дальнейшем окончила МГУ имени Ломоносова. С 2006 по 2020 год Горбунова работала в пресс-службе МАМТ. Позже она возглавила музыкальное направление и планирование международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, а также стала редактором видеоотдела и отдела музейно-выставочной работы МАМТ.



