Мебельный бренд оштрафовали за ролик с известной актрисой

27 августа 2026, 09:01

РКН оштрафовал мебельную фирму «Шатура» за нарушения в рекламе с Гришаевой

Нонна Гришаева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Роскомнадзор оштрафовал мебельную компанию «Шатура» на 200 тысяч рублей за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.