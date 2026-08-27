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Мебельный бренд оштрафовали за ролик с известной актрисой

РКН оштрафовал мебельную фирму «Шатура» за нарушения в рекламе с Гришаевой
Нонна Гришаева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Роскомнадзор оштрафовал мебельную компанию «Шатура» на 200 тысяч рублей за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Фабрика заключила договор с народной артисткой России Нонной Гришаевой, которая снялась в рекламном ролике диванов. После публикации видео в соцсетях мебельная фирма должна была внести данные о посте в Единый реестр интернет-рекламы, но не сделала этого.

Изначально административное дело завели против актрисы, однако затем выяснилось, что претензий к ней нет. По условиям договора обязанность по регистрации лежала именно на «Шатуре». Обжаловать решение компании не удалось.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал иски к блогерам Карине Нигай, Дине Саевой, Саше Савельевой и другим из-за долгов по обязательным отчислениям с рекламных публикаций.

Лидия Пономарева

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