Мебельный бренд оштрафовали за ролик с известной актрисой
Роскомнадзор оштрафовал мебельную компанию «Шатура» на 200 тысяч рублей за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Фабрика заключила договор с народной артисткой России Нонной Гришаевой, которая снялась в рекламном ролике диванов. После публикации видео в соцсетях мебельная фирма должна была внести данные о посте в Единый реестр интернет-рекламы, но не сделала этого.
Изначально административное дело завели против актрисы, однако затем выяснилось, что претензий к ней нет. По условиям договора обязанность по регистрации лежала именно на «Шатуре». Обжаловать решение компании не удалось.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал иски к блогерам Карине Нигай, Дине Саевой, Саше Савельевой и другим из-за долгов по обязательным отчислениям с рекламных публикаций.
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