«Сладкий подарок»: Девушка Павла Дурова отметила 25-летие в ванне из тирамису
Павел Дуров заказал для дня рождения возлюбленной ванну тирамису
Возлюбленная основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, получила в подарок на своё 25-летие ванну из тирамису. Об этом стало известно из личного блога девушки.
Празднование дня рождения Вавиловой проходило в городе Сен-Тропе во Франции. На мероприятии была живая музыка, а сам Дуров приготовил для именинницы необычный сюрприз. Павел пронёс Юлию к торту тирамису со свечками, приготовленному в ванне.
«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас ещё больше», — подписала фото девушка.Отмечается, что Дуров заставил возлюбленную немного погрузиться в десерт, а шоколад испачкал заднюю часть её платья. Публика не исключила, что предприниматель сделал таким образом отсылку к своей фотосессии 2024 года, когда предстал перед поклонниками, лежащим в ванне с кусками льда.
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