«Сладкий подарок»: Девушка Павла Дурова отметила 25-летие в ванне из тирамису

03 августа 2025, 20:50

Павел Дуров заказал для дня рождения возлюбленной ванну тирамису

Юлия Вавилова (Фото: Instagram* @durov)

Возлюбленная основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, получила в подарок на своё 25-летие ванну из тирамису. Об этом стало известно из личного блога девушки.





Празднование дня рождения Вавиловой проходило в городе Сен-Тропе во Франции. На мероприятии была живая музыка, а сам Дуров приготовил для именинницы необычный сюрприз. Павел пронёс Юлию к торту тирамису со свечками, приготовленному в ванне.

«Я самый счастливый человек на земле, потому что каждый из вас есть в моей жизни. Спасибо вам за все добрые пожелания и любовь. Я люблю вас ещё больше», — подписала фото девушка.