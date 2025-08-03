«Я буду только хуже»: Певица Глюкоза шокировала публику странными позами и рваной одеждой
Певица Глюкоза окончательно разочаровала фанатов
Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, шокировала публику своим неадекватным видом на концерте в Красноярске. Соответствующие фото артистка опубликовала в личном блоге.
Наталья во время своего скандального выступления не могла связно разговаривать и постоянно трогала себя за интимные места. На опубликованных фото певица позировала с распущенными волосами на полу на фоне барабанов, задрав ногу вверх.
«Я буду только хуже», — написала Наталья, предупреждая, что не собирается останавливаться.Позже артистка объяснила, что находилась под действием лекарственного «коктейля», который ей прописали врачи. Однако поклонники певицы не поверили в её слова из-за случая в Шереметьево, где Наталья была задержана и оштрафована за употребление запрещённых веществ. Странные позы и выражение лица артистки привели публику к мысли, что она вновь прибегла к приёму наркотиков.
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