«Я буду только хуже»: Певица Глюкоза шокировала публику странными позами и рваной одеждой

03 августа 2025, 14:38

Певица Глюкоза окончательно разочаровала фанатов

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic )

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, шокировала публику своим неадекватным видом на концерте в Красноярске. Соответствующие фото артистка опубликовала в личном блоге.





Наталья во время своего скандального выступления не могла связно разговаривать и постоянно трогала себя за интимные места. На опубликованных фото певица позировала с распущенными волосами на полу на фоне барабанов, задрав ногу вверх.

«Я буду только хуже», — написала Наталья, предупреждая, что не собирается останавливаться.