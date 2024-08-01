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Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов

01 августа 2024, 20:10
Фото: iStock / arcady_31

Фото: iStock / arcady_31

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Россияне могут принять участие в творческом конкурсе по созданию патриотических образов «Традиция побеждать». Об этом сообщили его организаторы.
«На конкурс принимаются творческие работ с изобразительными, словесными и другими элементами, визуализирующими объекты культурного и природного наследия России, природные богатства и историю страны, достижения российской науки и техники», – говорится в сообщении.
Победителей определит экспертный совет, включающий представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих игроков потребительского рынка России, представителей отраслевых ассоциаций и союзов.



Творческие работы победителей конкурса могут быть размещены на продукции российских производителей товаров лёгкой промышленности (например, на канцелярской и текстильной продукции.

Найти информацию о конкурсе и подать заявку на участие в нём можно на сайте Государственной информационной системы промышленности.

Конкур организовали Минпромторг России совместно с Роскачеством при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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#искусство
Фестиваль «Музей под звёздами» в Серпухове в этом году посвятят контрастам
01 августа 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во дворе Серпуховского историко-художественного музея 10 августа пройдёт традиционный фестиваль «Музей под звёздами». Его посвятят синтезу искусств, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В этом году мероприятие назвали «Контрасты. Маковские». Оно приурочено к закрытию выставки «Маковские. Константин и Владимир». Те, кто побывал на выставке или знаком с творчеством художников, знают, как разительно отличаются их произведения, хотя братья творили в одно время. Тематика их картин вызывает противоположные мысли и эмоции. Контрасты, окружающие нас, станут главной темой фестиваля», – отметили в министерстве.
Организаторы фестиваля считают его задачей популяризацию искусства. Для этого музейные пространства выводят под открытое небо, рассказывая о шедеврах музея в нестандартном формате, объединяя изобразительное искусство с музыкой, танцем и театром.

Хедлайнерами вечера станут джазовый ансамбль солиста Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Фёдора Андреева и джазовая певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Сорокина. Музыканты выступят с программой «Добрый вечер». В концерте также примут участие образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы.

Помимо этого, в программе фестиваля интерактивные точки, фотозона, лотерея и ярмарка мастеров.

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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
#культура
#искусство
#музыка
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#серпухов
#живопись
#театр
#подмосковье
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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
01 августа 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Экскурсию в выставочный зал исторического здания Павловского Посада — Дома Широкова — организовали для членов клуба «Активное долголетие» из города Юбилейный, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского округа.
Активные долголеты осмотрели постоянную экспозицию «Три жизни Дома Широкова», посвящённую истории Павловского Посада и самого знаменитого дома, а также ознакомились с временными выставками.

«Мы в этом городе первый раз. Давно слышали про такой замечательный текстильный край и вот наконец познакомились с его историей. Отличная экскурсия, информации много, экспонаты интересные», — поделились впечатлениями от поездки долголеты из Юбилейного.
Они добавили, что обязательно порекомендуют своим родными свозить сюда детей, потому что знать историю родного края и ближайших городов необходимо — в том числе и для того, чтобы успешно строить будущее.

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#павловский посад
#активное долголетие
#экскурсия
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Гостей Летнего фестиваля Первых в Электрогорске научили танцевать и вязать узлы
01 августа 2024, 10:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Летний фестиваль Первых провели в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа активисты Движения Первых, на празднике гостей познакомили с основными направлениями деятельности этого движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фестивале работали интерактивные площадки, на которых всех желающих учили вязать туристические узлы, правильно сортировать мусор, снимать видео, складывать оригами, а также играть в стритбол и танцевать», — говорится в сообщении.
Всего на фестивале было представлено десять ключевых направлений деятельности Движения Первых, каждое из них представляли Совета Первых Павлово-Посадского округа.

Организовать мероприятия представителям Движения Первых помог поисковый отряд «Восток», студия современного танца «Шарм» и клуб «Патриоты России».

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#павловский посад
#электрогорск
#фестиваль
#молодёжь
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Стало известно о второй серии спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС
Вторая серия выйдет на экраны 31 июля
31 июля 2024, 14:51

Фото: iStock/forplayday

Премьера второй серии международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» RT и «Роскосмоса» состоится сегодня, 31 июля, в 16:00.
Отмечается, что премьера состоится как в эфире, так и в соцсетях.

Как пишет RT, картина расскажет о пути России к звёздам. Кроме этого, на прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объединение «Выставочные залы Москвы» работает со всеми жанрами искусства и готово поддержать начинающих молодых художников и кураторов.

«За 11 лет на площадках объединения прошло 2,5 тыс. выставок, ежегодно их посещают более 270 тыс. человек. Помимо выставок и экспозиций, здесь можно послушать лекции, посетить мастер-классы, встречи с художниками, спектакли, воркшопы и многое другое», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее сообщалось, что литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе

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#фестиваль
#мкс
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#искусство
#роскосмос
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В подмосковной усадьбе Захарово состоится IX фестиваль «Традиция»
31 июля 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 24 августа, в этом году фестиваль будет проходить в девятый раз, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Создателями и идейными вдохновителями фестиваля являются писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. Они на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках «Традиции» талантливых людей. Целью фестиваля является переосмысление взгляда на традицию, а также демонстрация нерасторжимой связи современности с основными ценностями русской культуры», — отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля запланированы спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, презентации и прочие разнообразные развлечения для всей семьи. На территории фестиваля будет работать ярмарка.

Подробная информация о программе размещена на сайте мероприятия.

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#одинцовский городской округ
#фестиваль традиции
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В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки
31 июля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Модернизация библиотек проводится в Московской области, программа стартовала в текущем году, и уже осенью откроются после обновления центральные библиотеки в Лыткарине, Пущине, Долгопрудном и Рузе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Дизайн-проект для каждой библиотеки разрабатывался индивидуально, с учетом культурных кодов региона», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что подмосковная библиотечная сеть является самой большой в стране — в неё входит 921 библиотека. Записаться в любую из их и заказать нужную книгу можно онлайн — с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья».

Отмечается также, что при подмосковных библиотеках работают различные кружки, включая шахматные клубы, игротеки, театральные и анимационные студии.

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#московская область
#подмосковье
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Главный сырный фестиваль под Истрой соберёт 280 фермеров со всей России
31 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

280 участников со всей России представят фермерскую продукцию на традиционном сырном фестивале, который откроется под Истрой 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Большинство участников – из Подмосковья, всего их будет 97. Регион занимает устойчивую лидирующую позицию в России по производству сыра. На фестивале можно будет отведать и купить десятки различных видов сыров, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое», – говорится в сообщении.
Адрес проведения мероприятия фестиваля: Истра, деревня Дубровское. Вход на мероприятие будет свободным.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#московская область
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В Щёлковском округе проведут ягодный фестиваль с научным шоу и дачными историями
30 июля 2024, 22:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке усадьбы Фряново городского округа Щёлково 3 августа состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Музей-усадьба проведёт его вместе с фермерским хозяйством «Ягодная долина», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка». Перед гостями выступят местные творческие коллективы. Юных посетителей ждут шоу сахарной ваты и научное крио-шоу от компании «Наукомания». Главной частью праздничной программы станет спектакль «Дачные истории» для детей и взрослых от проекта «Мамин театр». Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Разогрев», – рассказали в министерстве.
Посетители также смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Участники получат вкусные призы, а победители – особые подарки.

Как отметили в ведомстве, для гостей парка будут работать торговые ряды, лимонад-бар и фотозона. Желающие смогут посетить зону аттракционов – батуты и аркадные игры, покататься на машинах на аккумуляторах.

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#культура
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#щёлково
#усадьба
#ягоды
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#московская область
#туризм
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Гостей гастрофестиваля в Муранове научат варить варенье из ягод и фруктов
30 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 10 и 11 августа состоится гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это семейный, домашний праздник, который проходит на территории музея в 12-й раз. Фестиваль сохраняет дух традиций мурановской усадьбы, где принято было на открытом воздухе варить варенье из ягод и фруктов, собранных в окрестных садах и лесах», – уточнили в ведомстве.
Для гостей фестиваля приготовили мастер-классы по варке варенья. Пройдёт народное голосование за лучшее сочетание вкусов. Посетителей также ждут живая музыка и диджей-сеты, концерт Владимира Герца и лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», выставки, экскурсии, усадебный квест и книжная ярмарка. Помимо этого, будут организованы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

На территории усадьбы будут развёрнуты гастрономическая и ремесленная ярмарки.

Всю информацию о фестивале можно узнать на сайте музея и по телефону 7 (985) 317-38-98.

Билеты можно купить в кассе Усадьбы «Мураново» или онлайн. Оплатить их можно «Пушкинской картой».

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#минкульттуризма мо
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#московская область
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