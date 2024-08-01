Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов

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Россияне могут принять участие в творческом конкурсе по созданию патриотических образов «Традиция побеждать». Об этом сообщили его организаторы.
«На конкурс принимаются творческие работ с изобразительными, словесными и другими элементами, визуализирующими объекты культурного и природного наследия России, природные богатства и историю страны, достижения российской науки и техники», – говорится в сообщении.Победителей определит экспертный совет, включающий представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих игроков потребительского рынка России, представителей отраслевых ассоциаций и союзов.
Творческие работы победителей конкурса могут быть размещены на продукции российских производителей товаров лёгкой промышленности (например, на канцелярской и текстильной продукции.
Найти информацию о конкурсе и подать заявку на участие в нём можно на сайте Государственной информационной системы промышленности.
Конкур организовали Минпромторг России совместно с Роскачеством при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.
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