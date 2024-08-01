В России стартовал пятый сезон премии «Экология — дело каждого»

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Пятый сезон международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» стартовал в четверг, 1 августа, принять в нём участие пригласила всех желающих глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». (…) Ждем ваши заявки – рисунки, мультфильмы, фотографии, видеоролики, изобретения и исследовательские работы!» – сказала Светлана Радионова.Она отметила, что в этом сезоне изменены возрастные рамки в некоторых номинациях: это позволит увеличить приём экологических проектов и природоохранных инициатив.
Подробная информация о премии и об условиях участия и подаче заявок на конкурс размещена на сайте проекта.
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