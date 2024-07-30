Семья Зотовых из Серпухова выиграла Всероссийский конкурс «Семья года»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Многодетная православная семья Владимира Викторовича и Екатерины Николаевны Зотовых из Серпухова победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития Московской области.
Ежегодно семьи Московской области становятся участниками конкурса, который каждый год собирает более 4 тыс. семей со всей России. В этом году 115 семей из разных округов региона подали заявки для участия в региональном этапе. В финал на федеральный этап вышли только пять.
Зотовы – родители десяти детей. Они выпускники Гнесинского училища: муж – фортепианного факультета, жена – дирижёрско-хорового. Все дети тоже получили начальное музыкальное образование, пятеро – высшее. В 1993 году в семье родился семейный певческий ансамбль «Живая старина», который исполняет богослужебные песнопения и духовные стихи православных народов мира a caрpella и в сопровождении гуслей.
За 30 лет существования семейный ансамбль записал пять дисков, посетил многие города России, ближнего и дальнего зарубежья, участвовал во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Недавно по Указу президента России губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Екатерине Зотовой почётное звание «Мать-героиня».
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«Наши многодетные семьи ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе. Всего у нас в регионе – более 122 тысяч многодетных семей, где воспитываются свыше 363 тысяч детей. Мы гордимся нашими семьями и поддерживаем их. Например, недавно упростили получение выплаты вместо земельного участка для многодетных, сделали бесплатным посещение музеев», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Зотовы – родители десяти детей. Они выпускники Гнесинского училища: муж – фортепианного факультета, жена – дирижёрско-хорового. Все дети тоже получили начальное музыкальное образование, пятеро – высшее. В 1993 году в семье родился семейный певческий ансамбль «Живая старина», который исполняет богослужебные песнопения и духовные стихи православных народов мира a caрpella и в сопровождении гуслей.
За 30 лет существования семейный ансамбль записал пять дисков, посетил многие города России, ближнего и дальнего зарубежья, участвовал во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Недавно по Указу президента России губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Екатерине Зотовой почётное звание «Мать-героиня».
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Лора Луганская