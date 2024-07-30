Подмосковных наставников пригласили принять участие во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Всероссийский конкурс «Наставничество» проведут на президентской платформе «Россия — страна возможностей», принять в нём участие приглашаются представители всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Лучшие практики наставничества» и «Наставник года». В каждом из направлений предусмотрено по четыре номинации, касающиеся наставничества в сфере производства, образования, службы, а также социальной сферы и общественной деятельности», — говорится в сообщении.Регистрация заявок на участие уже началась, она проводится онлайн и продлится до 25 октября. Участники должны быть не моложе 18 лет.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
Читайте также:
Московский областной форум «Многодетная Россия» собрал в Шатуре около 50 семей
Жителей Подмосковья приглашают на «Дизайн-марафон»
В Москве пройдёт Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров
Лев Каштанов