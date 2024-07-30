Подмосковных наставников пригласили принять участие во всероссийском конкурсе

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы наблюдаются при проезде в сторону Москвы на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.