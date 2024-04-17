Россиян пригласили принять участие в «Фестивале сочинений РусФест»

Фото: сайт организаторов фестиваля
Стартовал приём заявок на регистрацию площадок весенней сессии «РусФеста 2024». Участниками могут стать школьники, студенты и все неравнодушные к русскому языку, сообщили в пресс-службе Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебно-информационный центр «СОКРАТ», которая организует акцию.
«Международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» проводится с 2021 года дважды в год – весной и осенью. Весенняя сессия «Фронтовой треугольник» посвящена Великой Отечественной войне и направлена на сохранение памяти о подвигах тех, кто защищал страну и сохранил мир на Земле», – говорится в сообщении.Для участия в акции нужно написать сочинение на одну из тем: 1. «Моей страны державный путь, моя забота, тебя не дам я зачеркнуть, как хочет кто-то...». 2. «Враги моей земли: вчера, сегодня, завтра». 3. «Кто они – лучшие люди моей страны?».
Работу необходимо направить на электронную почту организаторов rusfeftV@yandex.ru до 12 мая включительно. Участие в акции бесплатное.
Площадкой проведения «Фронтового треугольника» может стать любое учебное заведение. Для этого куратору, преподавателю или обучающемуся следует заполнить форму регистрации на сайте проекта.
Всем проводившим «РусФест» на местах вручаются благодарственные письма, участникам – свидетельства, а авторам лучших работ – дипломы и памятные подарки.
Подробнее об акции можно узнать на сайте или по телефону 8 (911) 501-81-82.
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Лора Луганская