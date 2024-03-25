Подмосковные участники акции «Добрые крышечки» собрали за месяц более 200 кг пластика

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Более 200 килограммов пластиковых крышек от бутылок собрали для отправки на переработку участники благотворительной акции «Добрые крышечки» в Люберцах и Раменском за один месяц, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Крышечки собрали во Дворце детского (юношеского) творчества городского округа Люберцы, школе №491 в Марьине, раменские молодогвардейцы и жители городского округа Люберцы. Собранное вторсырьё они передали в офисы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера «ЭкоЛайн-Воскресенск», — говорится в сообщении.Деньги за сданное вторсырьё поступают фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На эти средства приобретается техника для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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