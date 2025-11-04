Россияне увидят закулисье первого в стране полнокупольного спектакля «Коперник»
5 ноября Большой звездный зал Московского планетария превратится в театральное пространство. Там состоится премьера первого в России научного полнокупольного спектакля «Коперник».
Как пишет «Москва 24», зрители портала смогут попасть за кулисы с помощью трансляции и узнать подробности создания постановки.
Этой премьерой планетарий возрождает традицию «Научного звездного театра», существовавшего с 1937 года. В предвоенное время на сцене шла трилогия о великих астрономах — Копернике, Галилее и Джордано Бруно. Современные технологии дают возможность представить эти истории заново — в мультимедийном и иммерсивном форматах.
Один из крупнейших в Европе купольных экранов становится полноценным участником спектакля, рассказывающего о реформаторе астрономии, доказавшем, что Земля вращается вокруг Солнца. Постановка поднимает вопросы устройства Вселенной, места человека в ней и его роли под звездным небом, сочетая астрономию, театр, иммерсивное искусство, звуковой дизайн и передовые проекционные технологии.
Ведущие «Москвы онлайн» Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева расскажут обо всех нюансах создания научного мультимедийного спектакля. Трансляция начнется в 18:00. Возможна задержка старта по объективным причинам.
Читайте также: