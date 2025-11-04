Россияне увидят закулисье первого в стране полнокупольного спектакля «Коперник»

04 ноября 2025, 18:56

Москвичам покажут закулисье первого в РФ полнокупольного спектакля «Коперник»

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

5 ноября Большой звездный зал Московского планетария превратится в театральное пространство. Там состоится премьера первого в России научного полнокупольного спектакля «Коперник».