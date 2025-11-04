«Скитские пруды» проведут экскурсию «Археологическое наследие Сергиева Посада»
В ближайшие дни парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде приглашает жителей и гостей округа на насыщенную развлекательную и научно-просветительскую программу.
В расписании — встречи, посвящённые активному образу жизни, исторические лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых.
Особое место займут выступления участников проекта «Активное долголетие». Присутствующие смогут зарядиться энергией на танцевальных мастер‑классах. Любителям истории предлагается лекция «Формирование Первой Ударной Армии», обещающая увлекательное погружение в прошлое.
Неделю завершит выставка «Археологическое наследие Сергиева Посада», которая откроется в воскресенье — гости увидят уникальные предметы старины, найденные на территории города, и почувствуют связь эпох. Мероприятия помогут ближе познакомиться с культурой и традициями родного края и подарят яркие впечатления.
Возрастное ограничение — 0+.
