Во всех школах и колледжах Подмосковья прошли акции ко Дню народного единства
Школы и колледжи Московской области приняли участие в праздновании Дня народного единства.
Как сообщили в пресс‑службе регионального министерства образования, в каждой образовательной организации прошли патриотические и культурные акции.
В центре внимания были фестивали «Наш дом — Россия», «Диалог культур» и массовые хороводы, в которых дети выступали вместе со сверстниками и преподавателями. Акция «Кухни народов России» для школьников и студентов включила в себя мастер‑классы, дегустации, ярмарки национальных блюд и выпечки по местным и общероссийским рецептам.
Также прошли мероприятия, посвященные народным промыслам, а в ряде учреждений — концерты национальных и фольклорных коллективов.
Отдельное внимание уделили поддержке бойцов СВО. Дети, их родители и педагоги собирали гуманитарную помощь, собственноручно изготавливали подарки для военнослужащих, а школьники выступали с праздничными творческими программами в госпиталях и домах престарелых.
