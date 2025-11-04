Подмосковные единороссы организовали фестивали в честь Дня народного единства
4 ноября Россия отмечает День народного единства — общенациональный праздник, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Мероприятия в честь памятной даты, организованные подмосковной «Единой Россией», состоялись в регионе.
В Щелкове активисты собрали 200 горожан на выставке «Россия — моя гордость». После ее открытия жители и волонтеры прошли с большим триколором по территории «Детского городка».
В Долгопрудном партийцы устроили фестиваль «Единство народов великой России» с выступлениями фольклорных коллективов, национальными костюмами и гастрономическими изысками. В Жуковском депутаты вместе со сторонниками провели праздничное шествие.
Спортивные события давно стали важной частью празднования. Так, в Раменском прошел Международный фестиваль бокса и кикбоксинга с участием 350 спортсменов из России и Беларуси, а в Люберцах — массовый забег с развлекательной программой для детей. Единороссы также направили 300 кг гумпомощи военнослужащим и жителям новых регионов.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что этот праздник напоминает о том, что во все времена делало Россию непобедимой: невероятной силе духа, любви к Отечеству и единству народов страны.
