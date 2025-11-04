Подмосковные единороссы организовали фестивали в честь Дня народного единства

04 ноября 2025, 17:34

оригинал Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

4 ноября Россия отмечает День народного единства — общенациональный праздник, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Мероприятия в честь памятной даты, организованные подмосковной «Единой Россией», состоялись в регионе.