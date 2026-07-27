Розенбаум возглавил рейтинг цитируемости музыкантов Петербурга

27 июля 2026, 14:34

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Александр Розенбаум стал самым упоминаемым среди певцов и музыкантов Санкт-Петербурга. Исследование провели «Петербургский дневник» вместе с аналитической системой «Медиалогия».