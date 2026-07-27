Розенбаум возглавил рейтинг цитируемости музыкантов Петербурга
Александр Розенбаум стал самым упоминаемым среди певцов и музыкантов Санкт-Петербурга. Исследование провели «Петербургский дневник» вместе с аналитической системой «Медиалогия».
Уточняется, что в рейтинг также вошли Елена Ваенга, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев, Екатерина Иванчикова, Светлана Сурганова, Василий Герелло, группа IOWA и Олег Гаркуша.
Генеральный директор Капеллы Петербурга Ольга Хомова отметила, что состав рейтинга закономерен, но неожиданным стало присутствие в нем Екатерины Иванчиковой на фоне признанных мастеров. При этом она добавила, что упоминаемость не равна художественной значимости, и выразила сожаление об отсутствии оперных певцов Ильдара Абдразакова, Сергея Лейферкуса и Ольги Перетятько.
Радиоведущая Евгения Глюкк призналась, что не ожидала увидеть рок-музыкантов в рейтинге, отметив, что они редко заботятся о собственном пиаре. Музыкальный продюсер Антон Гусев назвал Розенбаума «человеком-легендой, который за долгую карьеру не растерял свой дар».
Ведущий «Радио «Зенит» Игорь Евдокимов подчеркнул, что этот рейтинг отражает скорее узнаваемость, поскольку за последние полгода никто из артистов «не дал новую музыкальную пищу для размышлений».
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