«Не остепениться»: Актриса Лиза Моряк раскрыла свою главную мечту
Актриса Лиза Моряк рассказала о планах воспитать троих детей до 30 лет
Актриса Лиза Моряк в личном блоге рассказала, как материнство изменило её жизнь и помогло сформировать чёткое представление о семье.
Моряк, которая ждёт рождения третьего ребёнка, заявила, что не считает рождение детей отказом от карьеры.
«Это не «остепениться». Это — взлететь. Три ребёнка к тридцати. Это не просто цифра. Это — мой личный, сверкающий бэкграунд», — подчеркнула она.Актриса уверена, что в 30 лет с тремя малышами не почувствует себя «закончившейся». Напротив, материнский опыт делает её сильнее и помогает глубже раскрывать образы.
«Я буду на пике. Моя творческая энергия будет усилена материнским инстинктом, мои переживания — обогащены новыми, глубочайшими гранями», — считает актриса.Моряк понимает, что её выбор может вызвать разные реакции, но называет его осознанным решением, а не случайностью.