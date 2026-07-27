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«Не остепениться»: Актриса Лиза Моряк раскрыла свою главную мечту

Актриса Лиза Моряк рассказала о планах воспитать троих детей до 30 лет
Елизавета Моряк (Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову»)

Актриса Лиза Моряк в личном блоге рассказала, как материнство изменило её жизнь и помогло сформировать чёткое представление о семье.



Моряк, которая ждёт рождения третьего ребёнка, заявила, что не считает рождение детей отказом от карьеры.

«Это не «остепениться». Это — взлететь. Три ребёнка к тридцати. Это не просто цифра. Это — мой личный, сверкающий бэкграунд», — подчеркнула она.
Актриса уверена, что в 30 лет с тремя малышами не почувствует себя «закончившейся». Напротив, материнский опыт делает её сильнее и помогает глубже раскрывать образы.
«Я буду на пике. Моя творческая энергия будет усилена материнским инстинктом, мои переживания — обогащены новыми, глубочайшими гранями», — считает актриса.
Моряк понимает, что её выбор может вызвать разные реакции, но называет его осознанным решением, а не случайностью.
Ольга Щелокова

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