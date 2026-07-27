«Редко бывает»: Алла Пугачёва призналась, что мечтает о тишине

27 июля 2026, 13:47

Пугачёва заявила, что ценит тишину, а дома ей редко удаётся её почувствовать

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва призналась, что больше всего в жизни ценит тишину, но дома ей редко удаётся её обрести. 77-летняя певица поделилась этим откровением во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.





Артистка посетила заключительный день смотра в концертном зале «Дзинтари» вместе с супругом Максимом Галкиным*. Для выхода Примадонна выбрала жакет и мини-юбку из коллекции Dior весна-лето 2026.



Журналисты заметили, что Пугачёва и Галкин* меняли наряды все три дня фестиваля. Они поинтересовались, согласовывает ли певица образы с мужем заранее.

«Мы не сговариваемся. Наверное, так происходит потому, что мы очень хорошо знаем друг друга», — пояснила артистка.

«Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину», — заявила Пугачёва.