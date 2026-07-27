Вере Брежневой предрекли крах карьеры из-за песен на русском языке

27 июля 2026, 14:11

Продюсер Рудченко: карьера Веры Брежневой может завершиться после смены имиджа

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что неудачный ребрендинг может разрушить карьеру Веры Брежневой (настоящее имя — Вера Галушка). Так он отреагировал на информацию о возможном возвращении певицы к русскоязычным выступлениям.





В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул: резкая смена устоявшегося образа в шоу-бизнесе почти всегда лишает артистку внимания аудитории. По словам Рудченко, Брежнева с её антироссийской позицией переоценила себя как бренд.



«Имея поклонников, которые слушают её песни на русском языке, и получая монетизацию от русскоязычной публики, она сожгла все мосты со зрителями из РФ. И теперь, я думаю, с провалившимся новым брендом и старым образом Веры Брежневой, которая сама отказалась от своей публики, она вряд ли уже сможет восстановиться», — подчеркнул продюсер.