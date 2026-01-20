Русский музей Петербурга стал самым посещаемым в новогодние праздники

20 января 2026, 12:14

Фото: Telegram @rusmuseum

За новогодние праздники Русский музей Петербурга посетили 208 674 человека, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Алла Манилова.





По ее словам, именно в новогодние каникулы можно замерить общероссийский спрос. В это время в залах Русского музея сильно увеличивается количество гостей, которые приезжают со всех уголков России.





«Именно итоги новогодних каникул дают дополнительный материал для анализа — позволяют точнее понять интересы широкой аудитории. Именно этот интерес помог определить наши главные "точки роста" — это выставка "Русская традиция" и развитие тематических пространств в Михайловском замке», — отметила Манилова в разговоре с «Петербургским дневником».