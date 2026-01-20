Русский музей Петербурга стал самым посещаемым в новогодние праздники
За новогодние праздники Русский музей Петербурга посетили 208 674 человека, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Алла Манилова.
По ее словам, именно в новогодние каникулы можно замерить общероссийский спрос. В это время в залах Русского музея сильно увеличивается количество гостей, которые приезжают со всех уголков России.
«Именно итоги новогодних каникул дают дополнительный материал для анализа — позволяют точнее понять интересы широкой аудитории. Именно этот интерес помог определить наши главные "точки роста" — это выставка "Русская традиция" и развитие тематических пространств в Михайловском замке», — отметила Манилова в разговоре с «Петербургским дневником».
Она уточнила, что на выставке «Русская традиция» представлены уникальные народные костюмы и ремесленные изделия, шедевры классиков национальной живописи и скульптуры, игрушки, произведения ткачества и многое другое. Экспозиция показывает людям, что такое передача из поколения в поколение русских духовно-нравственных, эстетических и этических ценностей.
При этом рост популярности Михайловского замка Манилова объяснила результатом двухлетних усилий коллектива музея по осмыслению его истории, формированию выставочного наполнения и выстраиванию цельной просветительской концепции.