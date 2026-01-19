В Павловском Посаде пройдёт зимний фестиваль «Русский холодец»

19 января 2026, 17:31

оригинал Фото: istockphoto / minadezhda

31 января в парке «Меленки» Павлово-Посадского округа состоится 13-й зимний фестиваль «Русский холодец». Гостей ждут традиционная кухня, народные забавы и авторские рецепты холодца из различных видов мяса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Ключевым событием программы станет пятый гастрономический чемпионат по поеданию холодца среди мужчин и женщин. Кроме того, запланированы турнир по «холодецким шашкам», конкурсы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов, а также ярмарка.



Тематика фестиваля в этом году — русские пословицы и поговорки. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00. Вход свободный, подробная афиша размещена на официальных ресурсах организатора — МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс».