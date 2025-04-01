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«С какого перепуга?»: в театре Вахтангова жестко прошлись по Надежде Бабкиной

Директор театра Вахтангова Крок: театр Бабкиной не имеет права так называться
Надежда Бабкина (фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина (фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что театр «Русская песня» певицы Надежды Бабкиной не имеет права называться театром. По его словам, учреждение является фольклорным ансамблем и не должно посягать на нишу драматического искусства.
«Есть площадки, которые не имеют права называться театром. Театр Бабкиной тоже не имеет права называться театром. Они были ансамблем «Русской песни» и занимали прекрасную нишу. Она нам необходима. Это тоже часть нашей культуры», — посетовал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Крока, театр «Русская песня» акцентируется на народных песнях, адаптации русско-народных традиций к современным условиям, потому не должен касаться области драматического театра и заниматься своим делом.
«С какого перепуга они вдруг стали академическим театром и все время, лезут на поляну драматического музыкального театра? <...> Зачем вы беретесь делать какие-то мюзиклы? Даже если поете там парочку народных песен?» — отметил директор театра Вахтангова.
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#культура
Награждение победителей конкурса «Стартуем к звёздам!» состоится 12 апреля
01 апреля 2025, 13:28

Фото: ФБУ «ЦОК ВКС»

Восьмой открытый всероссийский конкурс детского творчества «Стартуем к звёздам!» проводит Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, награждение победителей конкурса и гала-концерт состоится 12 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Центрального офицерского клуба.
«Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей VIII открытого всероссийского конкурса детского творчества «Стартуем к звёздам!» состоится в субботу, 12 апреля, в культурном центре «Салют» в Москве. Начало в 14:00. Почётными гостями праздника станут видные общественные деятели, представители армии и культуры», — говорится в сообщении.
Конкурс «Стартуем к звёздам!» проводится среди участников 7-18 лет в четырёх номинациях: «Художественное слово», «Хореографическое искусство», «Вокальное искусство» и «Инструментальное исполнительство». В это году конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#великая отечественная война
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Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»
25 марта 2025, 22:22

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ представлен на портале правовой информации.
Отмечается, что исполнительницу наградили за вклад в развитие российской культуру и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельностью.

Кроме того, глава государства наградил орденом Почёта актёра, худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра» Владимира Стеклова.

Ранее телеведущая рассказала, почему её возлюбленный, за которого она собирается выйти замуж, до сих пор не развёлся. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

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#культура
#искусство
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Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России
Путин присвоил звания народных артистов РФ Анне Михалковой и Александру Олешко
25 марта 2025, 20:51

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Аверину Максиму Викторовичу <...>, Михалковой Анне Никитичне <...>, Олешко Александру Владимировичу», – говорится в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Кроме того, соответствующих званий были удостоены актриса Театра имени Вахтангова Лидия Вележева и актёр Театра имени Ойунского Ефим Степанов.

Напомним, что в пятницу Путин присвоил звание заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге.

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#артист
#награда
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#культура
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Кот Томас стал главным хвостатым хранителем в России
Кот Томас победил в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта
24 марта 2025, 15:32

Фото: iStock/zsv3207

Кот Томас из новокузнецкого Научно-технического музея имени И.П. Бардина стал главным хвостатым хранителем в России. Об этом сообщает «Сiбдепо». Пушистый питомец победил в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта РФ.
«Благодарим всех, кто на протяжении этих месяцев поддерживал в соцсетях Минкультуры России своих любимых пушистых питомцев лайками и яркими комментариями. С радостью сообщаем, что прототипами нового стикерпака станут все 5 финалистов конкурса», — приводят в издании сообщение министерства.
Кот Томас смог обойти трех других хвостатых коллег — кошку Машуню из Пскова, Ефросинью из Рязани и Дымку из Херсонеса, а также пони Карамельку из Царского Села. В голосовании, которое проходило в соцсетях Минкульта, поучаствовали 27 тысяч пользователей.

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#музей
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Звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Персов умер на 80-м году жизни
22 марта 2025, 22:03

Фото: iStock/ Diy1

Трижды лауреат премии НИКА и заслуженный деятель искусств России Владимир Персов умер в 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм» в Телеграм-канале.
Коллеги Владимира Персова узнали о кончине звукорежиссера от его родных. Он ушел из жизни в ночь на субботу. Что стало причиной смерти Владимира, еще не известно.

Персов трудился на киностудии «Ленфильм» с 1969 года. Он считается одним из старейших ее кинорежиссеров. Изначально Владимир работал механиком по обслуживанию звукотехники. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стала картина «Соперницы», которую сняли в 1985 году.

«Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — отметили коллеги звукорежиссера.

До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и работал в кино.

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