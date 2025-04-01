«С какого перепуга?»: в театре Вахтангова жестко прошлись по Надежде Бабкиной

Надежда Бабкина (фото: ВКонтакте @ngbabkina)
Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что театр «Русская песня» певицы Надежды Бабкиной не имеет права называться театром. По его словам, учреждение является фольклорным ансамблем и не должно посягать на нишу драматического искусства.
«Есть площадки, которые не имеют права называться театром. Театр Бабкиной тоже не имеет права называться театром. Они были ансамблем «Русской песни» и занимали прекрасную нишу. Она нам необходима. Это тоже часть нашей культуры», — посетовал он в беседе с NEWS.ru.По мнению Крока, театр «Русская песня» акцентируется на народных песнях, адаптации русско-народных традиций к современным условиям, потому не должен касаться области драматического театра и заниматься своим делом.
«С какого перепуга они вдруг стали академическим театром и все время, лезут на поляну драматического музыкального театра? <...> Зачем вы беретесь делать какие-то мюзиклы? Даже если поете там парочку народных песен?» — отметил директор театра Вахтангова.Читайте также:
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