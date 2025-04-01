«С какого перепуга?»: в театре Вахтангова жестко прошлись по Надежде Бабкиной

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что театр «Русская песня» певицы Надежды Бабкиной не имеет права называться театром. По его словам, учреждение является фольклорным ансамблем и не должно посягать на нишу драматического искусства.