Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ представлен на портале правовой информации.
Отмечается, что исполнительницу наградили за вклад в развитие российской культуру и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельностью.
Кроме того, глава государства наградил орденом Почёта актёра, худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра» Владимира Стеклова.
Ранее телеведущая рассказала, почему её возлюбленный, за которого она собирается выйти замуж, до сих пор не развёлся. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
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Кроме того, глава государства наградил орденом Почёта актёра, худрука Центра культуры и искусств «Московского современного художественного театра» Владимира Стеклова.
Ранее телеведущая рассказала, почему её возлюбленный, за которого она собирается выйти замуж, до сих пор не развёлся. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова