SHAMAN не будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение»

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Артиста, представляющего РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, еще не выбрали. Его объявят позднее, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.
«Он [участник «Интервидения» от России] точно не определен, и мы позже официально анонсируем, конечно же, кто это будет», — обратила внимание Анастасия Григорьева.
Стоит напомнить, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что участие в нем подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.
Читайте также:
В Италии потребовали убрать с «Евровидения» песню эстонца Томми Кэша как «унизительную»
«Это не знак качества»: Антонов высказался об «Интервидении»
Названы страны, которые могут участвовать в «Интервидении»
Ольга Енгалычева