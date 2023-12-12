«С трудом ест»: Медики пытаются спасти истощенную Наталью Дрожжину

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Актриса Наталья Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов. У нее обострились проблемы с внутренними органами, сейчас врачи пытаются спасти ее. Об этом сообщает телеграм-кнаал SHOT.
Дрожжина, известная по ролям в «Семнадцати мгновениях весны» и »Интердевочке» последний год жила в сильном стрессе. Сейчас она оформляет инвалидность. 26 мая 2023 года Дрожжина получила 4 года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее мужу, юристу Михаилу Цивину, дали 5 лет в колонии общего режима.
До этого сообщалось, что артистка может умереть от голодания, поскольку она не может нормально есть вследствие паралича лица после перенесенного инфаркта
Ранее ассистент Иосифа Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак