Ассистент Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера

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Директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Иосифа Пригожина Станислав Калинкин заявил о плохом самочувствии бизнесмена, а также о подозрении на воспаление лёгких у него.
«По имеющейся на данный момент информации, чувствует себя Иосиф плохо. Есть подозрение на воспаление лёгких», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Калинкин.
По его словам, Пригожин находится в медицинском учреждении и проходит там лечение.
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